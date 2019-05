Putin znova oče? Njegovo 'tajno dekle' naj bi rodilo dvojčka

36-letnaAlina Kabajeva je nekdanja ritmična gimnastičarka in nekdanja poslanka ruskega parlamenta. Poleg tega je tudi dolgoletno dekle ruskega predsednika Vladimirja Putina, o katerem javnost ve zelo malo – vsaj kar se tiče njenega razmerja s Putinom. V svoji športni karieri je osvojila dve olimpijski ter 18 drugih medalj s svetovnih prvenstev. Leta 2007 pa je postala poslanka v dumi, članica Putinove stranke Enotna Rusija.

S Putinom naj bi bila v zvezi že več kot deset let, in do zdaj naj bi mu rodila dva otroka – sina, ki naj bi se rodil 2009, leta 2013 pa naj bi na svet privekala deklica. Zdaj pa so tuji mediji zapisali, da naj bi Alina pred dnevi v luksuzni zasebni kliniki v Moskvi rodila dvojčka.

Putin je bil poročen enkrat, in sicer z Lyudmilo Shkrebnevo, poročila sta se 28. julija 1983 in imata dve hčerki, 34-letno Marijoin 32-letno Katerino, ki ju javnost prav tako skoraj ne pozna.