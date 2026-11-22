Quentin Tarantino in njegova soproga Daniella Pick Tarantino sta ponovno postala starša. Kot je za ameriško revijo People ekskluzivno potrdil uradni predstavnik slavnega režiserja, se je njuna družina povečala za tretjega otroka.

Quentin Tarantino in njegova soproga Daniella Pick Tarantino sta ponovno postala starša. FOTO: Profimedia

Par, ki skrbno varuje svojo zasebnost pred očmi svetovne javnosti, se je tokrat razveselil rojstva dečka, čigar imena zaenkrat še nista želela razkriti medijem. "Quentin Tarantino in njegova žena Daniella Pick Tarantino z neizmernim veseljem sporočata, da se jima je rodil tretji otrok, sin," je v uradni izjavi za javnost zapisal režiserjev predstavnik.

Novorojenček se je tako pridružil starejšima sorojencema, šestletnemu bratu Leu in štiriletni sestrici Adriani, s čimer je družina večkrat nagrajenega oskarjevca in triinštiridesetletne izraelske pevke ter manekenke postala še številčnejša in bolj živahna.

Zaljubljenca imaa zdaj tri otroke. FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba med priznanim hollywoodskim ustvarjalcem in izraelsko umetnico se je začela že pred več kot poldrugim desetletjem. Tarantino in Daniella Pick sta se namreč prvič spoznala leta 2009 v Izraelu, kjer je režiser promoviral enega izmed svojih odmevnih filmskih projektov, vojno dramo Neslavne barabe. Kmalu po prvem srečanju sta začela romantično razmerje, ki pa se je po nekaj letih zaradi različnih življenjskih poti in obveznosti zaključilo.