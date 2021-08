Quentin Tarantino držal otroško obljubo, da matere ne bo finančno podpiral

Ameriški režiser Quentin Tarantino, ki je ustvaril filmske umetnine, kot so Šund, Neslavne barabe, Ubila bom Billa, svoje matere ne podpira finančno, ker v njegovi mladosti ni podpirala njegovih režiserskih ambicij. V podkastu The Moment je povedal, da je pri učiteljih večkrat zašel v težave, ker je med poukom pisal scenarije: "To so videli kot kljubovalno uporniško dejanje, ki ga delam namesto šolskih nalog."

Njegova mati se je z učitelji strinjala, kar ji je Quentin zameril: "Moji mami je bilo vedno težko zaradi mojih težav v šoli. Pritoževala se je nad pisanjem scenarijev in na sredini govora je rekla: 'Mimogrede, to majhno kariero pisca', pri tem pa s prsti naredila narekovaje, 'Ta tvoja majhna kariera pisca? Tega sr**** je konec.' Ko mi je to dejala, na tako sarkastičen način, sem rekel: 'V redu, gospa, ko bom uspešen pisec, od mojega uspeha ne boš dobila niti penija. Zate ne bo hiše. Zate ne bo počitnic, ne bo Elvisa Cadillaca za mamico. Nič ne dobiš, ker si to rekla.'"

Voditelj oddaje Brian Koppelman ga je nato vprašal, ali se je svojih besed držal, na kar je režiser odgovoril: "Ja. Pomagal sem ji pri težavah z davčno upravo. Ampak nič hiše. Nič cadillaca, nič hiše." Brian je nato predlagal, da ga je morda mama s svojimi besedami še dodatno motivirala, da ji je pokazal, da se moti, a Tarantino je do nje ostal oster: "Za tvoje besede so posledice, ko se ukvarjaš s svojimi otroki. Ne pozabi, da so posledice za sarkastični ton glede tega, kar je njim pomembno."