Quentin Tarantino trdi, da je Alec Baldwin delno odgovoren za smrt Halyne Hutchins

Quentin Tarantino in Alec Baldwin

"90-odstotno je za vse skupaj, kar se dogaja v povezavi z orožjem na prizorišču snemanja, odgovorna orožarka, ostalih 10 odstotkov odgovornosti pa gre k igralcu. To je pištola in on prav tako nosi del odgovornosti," je dejal Tarantino.

Ko je tožilstvo januarja vložilo obtožnico zoper Baldwina in orožarko Hannah Gutierrez Reed, je sindikat igralcev v izjavi za javnost izrazil nasprotno mnenje od Tarantinovega, združenje pa je prepričano, da igralci ne bi smeli biti odgovorni za to, da pregledujejo orožje na prizorišču snemanja.

"Ni igralčeva naloga, da je strokovnjak za orožje. Strelno orožje se na prizorišču snemanja uporablja pod budnim očesom profesionalcev, ki so odgovorni za varnost in njegovo primerno uporabo," so zapisali v sindikatu.