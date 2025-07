Quinn Simmons po Dirki po Franciji pokleknil in zaprosil svoje dekle

Ameriški kolesar Quinn Simmons si bo letošnjo Dirko po Franciji zapomnil za vedno. Za to ne bo zaslužen le njegov uspeh, temveč predvsem zasebno veselje, saj je ob prihodu v cilj za roko zaprosil svoje dekle, ki je pristalo na to, da postane njegova žena. Kot je povedal pozneje, nič ne more preseči tega posebnega dogodka in občutka.