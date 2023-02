R. Kelly bo po zadnji obsodbi zaradi spolne zlorabe še več časa preživel za zapahi

Za ta kazniva dejanja je R. Kelly zdaj dobil 20 let zapora, vendar jih bo 19 odslužil hkrati s prejšnjo kaznijo. Če bo moral odslužiti kazen v celoti, bo za zapahi do sredine 80. let. Zvezni tožilci so v drugem primeru zahtevali 25-letno kazen, kar je višja kazen, kot zahtevajo zvezne smernice za odmerjanje kazni. Kellyjeve zločine je še poslabšalo dejstvo, da jih je posnel, nekateri posnetki pa so pozneje postali dostopni na spletu.

"Ker je Kelly Kelly, je več ljudi gledalo otroško pornografijo," so zapisali v sporočilu. "Učinki Kellyjevega ravnanja imajo veliko posledic, ki so nepopravljive." V memorandumu so zapisali, da ima Kelly 'nenasitno' željo po zlorabi otrok in da je bila potrebna dolga kazen za 'zaščito skupnosti' pred nadaljnjo škodo.

Med sojenjem v Chicagu je žrtev – znana pod psevdonimom Neznanka – pričala, da jo je Kelly spolno zlorabil več stokrat, preden je dopolnila 18 let. Med sojenjem so bili porotnikom prikazani trije posnetki zlorabe. Tudi štiri druge ženske so Kellyja obtožile, da jih je v otroštvu zlorabljal.

Na prejšnjem sojenju v New Yorku so porotniki slišali, da je Kelly trgoval z ženskami za spolno zlorabo po ZDA, pri čemer so mu pomagali njegovi menedžerji in drugi člani njegovega spremstva. Z grammyjem nagrajeni pevec – najbolj znan po pesmih, kot sta Ignition (Remix) in izjemno priljubljena himna iz leta 1996 I Believe I Can Fly – je med najodmevnejšimi glasbeniki, obtoženimi zlorabe po gibanju #MeToo.