R. Kelly: brez odvetnikov in s covidom

S sklicevanjem na nedavno zdravstveno diagnozo je R. Kellyjeva preostala odvetnica zaprosila za dvotedensko podaljšanje roka, do 17. februarja, da vložil svoje predloge za izpodbijanje septembrskih obsodb, ki bi lahko pomenile dosmrtno zaporno kazen. Sodnik obravnavanega primera je podaljšanje roka takoj odobril.

Morda bolj v ospredju od njegove okužbe s covidom so torkovi dokumenti tudi razkrili, da se Kelly "razhaja" od odvetniške ekipe, ki ga je lani zastopala na sojenju. Odvetnika Deveraux Cannick in Calvin Scholar sta že oddala vlogo za umik iz primera, v torkovi vlogi pa piše, da bosta Nicole Blank Becker in Thomas A. Farinella kmalu storila enako.

Po spremembah Kellyjeve odvetniške ekipe bo primer v rokah Jennifer Ann Bonjean, ki je postala znana lani poleti, ko je zmagala v pritožbi, ki je razveljavila obsodbo Billa Cosbyja o spolnem napadu iz leta 2018. Slavnega komika so nato izpustili iz zapora.

Kelly je bil septembra spoznan za krivega v devetih točkah obtožb, s katerimi se je soočal desetletja, in govoric o spolnih zlorabah, da je izvajal dolgotrajne načrte za privabljanje in zlorabo žensk ter mladoletnih deklet. Prav tako ga na podlagi drugih obtožb čaka sojenje, ki naj bi se začelo avgusta na zveznem sodišču v Chicagu, in sicer da je razpolagal z otroško pornografijo in oviral pravosodne postopke.

Poteza, da opusti svoje odvetnike, je le zadnji pravni pretres za Kellyja. Odvetnika Steve Greenberg in Michael Leonard, ki sta pevca zastopala več let, sta odstopila od newyorškega primera lani poleti le nekaj mesecev pred sojenjem. Greenberg in Leonard sta se prejšnji mesec umaknila tudi iz primera v Chicagu, pri čemer sta navedla "popoln zlom komunikacije med odvetnikoma in stranko" in "temeljno nestrinjanje glede strategije obrambe." Kelly je oktobra najel Bonjeanovo, ki vodi podjetje za kazenske obrambe in državljanske pravice v New Yorku.