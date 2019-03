R. Kelly prekinil molk in hčerki zapel za njen 21. rojstni dan

52-letni R&B pevec R. Kellyže od začetka letošnjega leta ni bilo zaslediti na družbenih omrežjih, saj je bori proti desetim obtožbam spolnih zlorab, tudi mladoletnih, za katere pa je do zdaj trdil, da je nedolžen, čeprav obstajajo tudi posnetki, na katerih naj bi bil z mladoletnimi dekleti med spolnimi igricami.

Osramočeni zvezdnik in, ki ga svet pozna po pesmi I Believe I Can Fly je tako hčerki Joann za rojstni dan v posnetku na Twitterju zapel "vse najboljše". "Vse najboljše, ljubica, očka te ima rad. Rad te imam, ne glede na vse, tako zelo te imam rad. Adijo in vse najboljše", je zapisal ob posnetek, ob katerega je dodal ključnik#družinazavedno (#Family4Life).

Joann nastopa kot pevka pod imenom Buku Abi je bila večinoma tiho glede škandaloznega dogajanja, s katerim se ubada njen oče, v začetku letošnjega leta pa ga je imenovala za "pošast". "Molim za vse družine in ženske, ki so jih prizadela dejanja mojega očeta. Tudi jaz sem globoko prizadeta. Z očetom nimam odnosa, niti ne govorim z njim ali v njegovem imenu," je v začetku leta zapisala na Instagramu.

R. Kelly se bo 22. marca spet zglasil na sodišču, kjer se bo zagovarjal za očitana dejanja.