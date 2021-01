R. Kelly iz zapora po letu dni delil skladbo z močnim besedilom

R. Kelly si čas, ki ga preživlja v zaporu, krajša z glasbenim ustvarjanjem in analizo besedil že izdanih skladb. R'n'B zvezdnik prestaja zaporno kazen zaradi spolnega nadlegovanja in celo zasužnjevanja mladih deklet, med čakanjem na nadaljevanje sojenja zaradi novih obtožb pa se je odločil znova izdati zgovorno pesem. Zaradi spolnih prestopkov, povezanih s šestimi osebami ženskega spola, mu grozi najmanj deset let zaporne kazni.