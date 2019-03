R. Kelly spet za zapahi

Zvezdnik je na zaslišanju izjavil, da je pripravljen plačati 60.000 dolarjev (približno 52.961 evrov), vendar je sodnik zahteval plačilo celotnega zneska. Naslednja sodna obravnava je predvidena za 13. marca.

Zvezdnik je končal za rešetkami le nekaj ur po televizijskem intervjuju, v katerem je z voditeljico Gayle King spregovoril o obtožbah. V solzah je zatrjeval, da je nedolžen, na fotografijah, ki jih je na družbenih omrežjih objavila voditeljica, pa je videti, da ga je med čustvenim intervjujem nekdo moral fizično zadrževati.

R. Kellyja so obtožili spolnih napadov na mladoletnice z desetimi obtožbami spolne zlorabe, ki vključujejo štiri žrtve, tri od njih so bile v času domnevnih srečanj med letoma 1998 in 2010 mladoletne. Obtožili so ga v 10 točkah, ena izmed njih je posnetek, na katerem ima zvezdnik spolne odnose s 14-letnico, po kateri med drugim tudi urinira. Če bo obtožen, mu grozi več let zaporne kazni – tri do sedem let za vsako obtožnico. Na sodišču se je izrekel za nedolžnega.