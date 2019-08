R. Kelly naj bi 17-letnici plačal, da mu je zaplesala gola

Otroška pornografija, omamljanje mladoletnic in oviranje roke pravice pri opravljanju preiskave so le tri od 13 obtožnic, ki bremenijo r'n'b izvajalca R. Kellyja. Ko so bile znane prve obtožnice, so zvezdnika tudi aretirali in zdaj v priporu čaka na sojenje. Še pred sojenjem pa so tožilci že dodali novo obtožnico, pevec naj bi mladoletnici plačal, da se je pred slekla in mu plesala.

Do incidenta naj bi prišlo leta 2001, ko je na promocijskem dogodku v Minneapolisu do zvezdnika pristopilo takrat 17-letno dekle in ga prosilo za avtogram, pevec pa je zraven podpisa mladenki dal tudi svojo telefonsko številko. Dekle ga je kasneje poklicalo in zvezdnik jo je povabil v hotel. Ko sta odšla v njegov apartma, pa naj bi jo nagovarjal, da se pred njim sleče in pleše, za dotično dejanje, naj bi ji ponudil tudi denar, 'ponudba pa naj bi vsebovala tudi nagovarjanje k spolnemu odnosu.

Obtožnico je že komentiral njegov odvetnik Steve Greenberg in dejal, da je vse skupaj prestopilo meje absurda, ter dodal, da je to le iskanje pozornosti.