'R.Kelly ne zna brati, zato ga ni bilo na obravnavo,' trdijo odvetniki

V primeru obtožb proti pevcuR.Kellyju, ki mu očitajo več spolnih zlorab mladoletnih žensk, naj bi zvezdnik eno od tožb izgubil, ker se ni pojavil na pričanju na sodišču. Pevca so, kot vemo, zaprli, ker je nekdanja žena Andrea od njega zahtevala plačilo preživnine, s katero je krepko zamujal. Njegovi odvetniki pa ga zagovarjajo, da je "bil preobremenjen z izkušnjo, da je v zaporu" in da "ni bil seznanjen s tem, kaj je predlog v celoti pomenil, kar je pripeljalo do tega, da ga ni bilo na zaslišanje", hkrati pa "ni vedel, da so mu bili dokumenti sploh vročeni".

Razlog, da je Kelly zamudil na zaslišanje, pa so še dodatno pojasnili. Pred dnevi je portal TMZ poročal, da sta zvezdnikova odvetnika Zaid AbdallahinRaed Shalabivložila sodne dokumente, ki razkrivajo, da Kelly ne zna brati, zaradi česar po vročitvi ni ustrezno odreagiral. Dokumenti pravijo, da Kelly "trpi zaradi motnje učenja, ki negativno vpliva na njegovo sposobnost branja, saj v bistvu ne zna brati".

V papirjih je tudi zapisano, da je bil Kelly v zaporu okrožja Cook, ko so mu jih vročili in da mu jih ne bi smeli vročiti v zaporu. Zato Kellyjeva pravna ekipa poskuša izničiti prvotno sodbo, da bi se imel pevec spet možnost braniti na sodišču.