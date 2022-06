R. Kelly obsojen na 30 let zaporne kazni

Pevca R. Kellyja je septembra 2021 brooklynsko sodišče spoznalo za krivega v vseh devetih točkah obtožnice, in sicer za spolne zlorabe in izkoriščanje mladoletnih oseb. Po devetih urah posvetovanj ga je porota v kazenskem postopku na zveznem sodišču v Brooklynu obsodila izsiljevanja in osmih kršitev zakona o trgovini z ljudmi. Kazen bi morala biti izrečena že 4. maja, a je bil izrek preložen na 29. junij. Pevec je dobil 30-letno zaporno kazen, od tega pe je skoraj tri leta že preživel za zapahi.

Pettedensko sojenje je bilo eno izmed najbolj odmevnih primerov gibanja Me Too v glasbeni industriji, prav tako pa je eden izmed redkih primerov, kjer so bile žrtve večinoma temnopolte ženske.