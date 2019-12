R. Kelly obtožen podkupovanja uradnika pred poroko s 15-letnico

Avgust 1994 se je takrat 27-letni pevec poročil s takrat 15-letno Aaliyah Haughton . Zvezdnik je bil njen mentor, avtor ter producent njenega albuma Age Ain't Nothing But a Number (Starost ni nič drugega kot številka). Kasneje se je izkazalo, da je bilo na poročnem listu zapisano, da ima pevka 18 let. Ko je družina izvedela za poroko, so poskrbeli, da je bil njun zakon razveljavljen.

Ameriški pevec R. Kelly velja za enega najbolj uspešnih R&B umetnikov v glasbeni zgodovini, a zadnja leta je v ospredju predvsem zaradi sodnega procesa proti njemu. Zoper pevca so namreč tožilci podali številne obtožbe o spolnih zlorabah. Otroška pornografija, omamljanje mladoletnic in oviranje roke pravice pri opravljanju preiskave so tako le tri od 13 obtožnic, ki bremenijo r'n'b izvajalca, zdaj pa so tožilci dodali novo obtožnico – podkupovanja uradne osebe.

Kelly je to zanikal in dejal, da je dekle resnično ljubil: "Nikoli ne bom govoril o tem. Zaradi spoštovanja do Aaliyah in njene matere ter očeta, ki sta me prosila, naj o tem ne govorim. Lahko pa vam povem, da sem jo ljubil, ona je ljubila mene, bila sva si zelo blizu. Bila sva najboljša, najboljša, najboljša prijatelja,"je vztrajal.

Tudi Aaliyah se je izogibala vsakršnemu vprašanju o njenem odnosu z raperjem, vse do njene prezgodnje smrti – v starosti 22 let je namreč umrla v letalski nesreči. Do tragične nesreče je prišlo, ko se je pevka z majhnim letalom vračala na Florido, potem ko je na Bahamih končala snemanje glasbenega videospota. Bahamska policija je po nesreči sporočila, da je letalo kmalu po vzletu strmoglavilo, šest ljudi - med njimi tudi Aaliyah, je bilo mrtvih takoj, v nesreči so bili ranjene še tri osebe, ki pa so umrle kasneje. Vzrok nesreče naj bi bi v okvarjenem motorju.

Aaliyah je začela pevsko kariero že kot otrok in že pri 11 letih nastopila s slavno pevko Gladys Knight. Ko je spoznala Kellyja je posnela album Age Ain`t Nothing But A Number, za pesemTry Again pa si je prislužila grammy nominacijo.