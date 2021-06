R. Kelly odpustil odvetnika, ki sta želela odstopiti od primera

R. Kelly , ki je trenutno v zaporu v Chicagu, kjer prestaja kazen posebne zvezne obtožnice, ki vključuje obtožbe posedovanja otroške pornografije, spolnega izkoriščanja otrok in mladoletnic ter goljufanja ameriške države, je ta teden sodnici sporočil, da je odpustil del svoje odvetniške ekipe, ki bi ga morala zastopati na avgustovskem sojenju zaradi izsiljevanja in trgovine z ljudmi.

Pevec je sodnici po telefonu sporočil, da želi prekiniti sodelovanje s Stevom Greenbergom in Michaelom Leonardom , ki sta za ameriške medije potrdila, da sta sodnici Ann Donnelly poslala pisno prošnjo, v kateri sta med drugim zapisala, da je glasbenika v trenutnih razmerah nemogoče ustrezno zastopati ter da se zavedata, da sta prošnjo poslala pozno, a da vseeno upata, da bo sodišče njuno željo upoštevalo. "Kot odvetnika, ki skrbita za interes stranke, sva čutila, da ni bilo ustrezno, da so odvetniki, ki nikoli niso delovali pri zveznem sodnem procesu, nosili toliko odgovornosti pri primeru," je takrat povedal Greenberg.

V petčlanski odvetniški ekipi so se očitno sprli, saj je Greenberg med zaslišanjem pripomnil, da ima nekdo v ekipi "težave z duševnim zdravjem" ter "da se ne zna spopasti s stresom," TMZ-ju pa kasneje dodal, da "zavrača sodelovanje z odvetniki, ki nimajo zadostnih izkušenj, saj to ni v strankinem interesu".

"Žalostno, da odvetniki mislijo zgolj na svoj ego in lastne interese ter ne na interese stranke," sta medijem še povedala Greenberg in Leonardo.

Preostala odvetniška ekipa se na povedano ni odzvala, v skupni izjavi pa zapisala: "Edini komentar, ki ga trenutno imamo, je ta, da je gospod Kelly z obema odvetnikoma prekinil sodelovanje, še preden sta prošnjo posredovala sodnici."

Pevcu in nekdanjemu zvezdniku, čigar pravo ime je Robert Sylvester Kelly, sodijo že od leta 2019. Prve obtožbe so bile podane po izidu dokumentarnega filma Preživeti R. Kellyja (Surviving R. Kelly), v katerem so bila opisana grozodejstva, ki jih je prestajalo sedem žensk in deklet, vključno z njegovo ženo.