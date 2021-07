R. Kelly prvič po dolgem času spet na sodišču: kdaj bo sojenje?

Odvetniki osramočenega zvezdnika, ki zaradi spolnega nadlegovanja in posilstev prestaja zaporno kazen, so prosili za prestavitev sojenja 54-letnemu R. Kellyju. Sodnik je prošnjo odobril in sojenje prestavil na 18. avgust.

R. Kelly je trenutno v zaporu v Chicagu, v katerem prestaja kazen po posebni zvezni obtožnici, ki vključuje obtožbe posedovanja otroške pornografije, spolnega izkoriščanja otrok in mladoletnic ter goljufanja ameriške države. Zdaj je dobil nov datum sojenja, in sicer 18. avgust. Nekdaj izjemno priljubljeni R&B glasbenik bo imel dober mesec, da se pripravi na sojenje, na katerem se bo poskušal braniti pred številnimi obtožbami, čeprav za kar nekaj izmed njih obstajajo dokazi, ki ne govorijo njemu v prid. Raper se je po zelo dolgem času znova udeležil sodnega postopka, kot piše Page Six, pa je bil videti izjemno izčrpan. Tokrat je sodnik sklical kratko srečanje, da bi se pred prihajajočim sojenjem pogovorili o reševanju morebitnih sporov, ki bi jih lahko zanetili predvsem glasbenikovi odvetniki. Prav na tem sojenju so njegovi odvetniki sodnika prosili, da mu omogočijo predčasni izpust s plačilom varščine, a je sodnik prošnjo zavrnil in rekel, da bo R. Kelly avgustovsko sojenje počakal za zapahi. Kelly zaporno kazen trenutno prestaja v Metropolitan Detention Centru v Brooklynu, v katerem je za zapahi tudi zloglasna Ghislaine Maxwell, desna roka pokojnega Jeffreyja Epsteina. R. Kelly še naprej trdi, da je nedolžen, in svojih dejanj ne prizna.