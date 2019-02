R. Kelly se je predal policiji

52-letni pevec R. Kelly se sooča z desetimi obtožbami spolne zlorabe, ki vključujejo štiri žrtve. Tri ženske so bile domnevno mladoletne v času domnevnih srečanj med letoma 1998 in 2010. Ko so izdali nalog za aretacijo, niso določili nobene varščine, a se je zvezdnik sam predal policiji.

Njegov zagovornik Steven Greenberg je razkril, da se bo njegov klient zglasil na sodišču zaradi varščine, in je prepričan, da ga bodo oprostili.