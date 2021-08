R. Kelly skuša prodati avtorske pravice, a ne najde kupca

Da je 54-letni R. Kelly zadnji dve leti preživel za rešetkami, je vplivalo tudi na njegov sloves in delo. Glasbenik, ki je nekoč veljal za uspešnega, sedaj neuspešno prodaja avtorske pravice za svoj katalog. Pevec bi naj imel leta 2019 na svojem bančnem računu zgolj 530 evrov, finančno pa so ga izžele pravne bitke.

Pred kratkim mu je bila naložena še globa štirih milijonov evrov, ki jih mora plačati ženski, ki ga je obtožila spolne zlorabe, ko je bila stara 16 let. Glasbenik po poročanju glasbenega portala Billboard skuša najti kupca za glasbeni katalog z avtorskimi pravicami, a ga ne more najti. Pesmi naj bi mu vsako leto samo v Združenih državah prinesle približno 1,4 milijona evrov na bančni račun.

Nakup so ponudili tudi Mercku Mercuriadisu, ustanovitelju podjetja Hipgnosis Songs Fund. "Njegova ekipa mi je nakup ponudila večkrat, vendar sem jih iz očitnih razlogov zavrnil. V katalogu so neverjetne pesmi, vendar ne vem, zakaj bi tvegal tak nakup," je dejal Mercuriadis. Njegovo podjetje je v lanskem letu zaslužilo več kot milijardo evrov od nakupa avtorskih pravic, med tistimi, ki so jih prodali, pa so tudi Lindsey Buckingham, Blondie in Neil Young.