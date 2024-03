R. Kelly skuša s pritožbo doseči razveljavitev 30-letne zaporne kazni

R&B pevec - s polnim imenom Robert Sylvester Kelly - je bil po odmevnem sojenju v New Yorku leta 2021 spoznan za krivega izsiljevanja in trgovine z ljudmi. Za krivega je bil spoznan po letih obtožb za dejanja, ki so se zgodila v času njegove kariere. Leta 2023 je preživel dodatno leto zaporne kazni v Chicagu zaradi obtožb v zvezi z nespodobnimi podobami otrok in zapeljevanjem otrok.

Kelly - ki ni bil prisoten med vložitvijo pritožbe - trdi, da tožilcem ni uspelo dokazati trditve o izsiljevanju ali da je zlorabil več žensk. Prav tako pravi, da mu je bilo zavrnjeno pošteno sojenje, ker je več porotnikov vnaprej določilo njegovo krivdo, njegov odvetnik pa je zagotovil neučinkovitega svetovalca, porota pa je bila 'preplavljena' s pretiranimi dokazi o drugih domnevnih slabih dejanjih.

Kellyja je na pritožbeni obravnavi branila odvetnica Jennifer Bonjean, ki je začela s spodbijanjem definicije RICO (Organizacije, pod vplivom izsiljevalcev in pokvarjene organizacije), postabila pa je tudi vprašanje, ali mora biti v takšni organizaciji karkoli nezakonitega.

Ko je govorila o Kellyjevi ekipi osebja in o tem, ali so se zavedali, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati, je dejala, 'obstajala so pravila in stvari, osebje je opravljalo te anodine naloge, ki so bile morda nekoliko nenavadne, vendar brez opozoril, da je to, kar se dogaja za zaprtimi vrati, nezakonito'.

Bonjean je o dekletih, ki so prihajala v zakulisje h Kellyju dejala: "Ne verjamem, da obstajajo dokazi, da bi uslužbenec rezerviral potovanje za nekoga, ki je dejansko mlajši od starosti za privolitev."

Kellyjev kratek zakon s pevko Aaliyah

Pomočnica ameriškega tožilca Kayla Bensing, ki je zastopala ZDA, je dejala, da je Kelly "imel vzpostavljen sistem, ki je zvabil mlade v svojo orbito, nato pa je prevzel njihova življenja". V nadaljevanju je opisala ženske, stare 16 ali 17 let, ki so jih člani Kellyjevega osebja povabili, naj pridejo v zaodrje, vključno z eno, za katero je rekla, da so jo Kellyjevi uslužbenci povabili, naj pride v zaodrje koncerta v Miamiju.

Povedala je, da je bilo to "tri dni po Kellyjevi poroki z Aaliyah, v kateri je podkupil okrožnega uradnika, da bi prikril ali ublažil posledice nezakonite spolne dejavnosti". Spregovorila je tudi o nekdanjem Kellyjevem prijatelju, ki je dekleta, ki mu jih je vodil, opisal z besedami "izgledajo zelo mlada".