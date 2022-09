R. Kelly spoznan za krivega spolnih zlorab in otroške pornografije

Porota je R. Kellyja sicer oprostila četrte točke obtožnice, povezane z otroško pornografijo in zarote za oviranje pravosodja, vendar pa ga ob izreku kazni vseeno čaka najmanj deset let zapora. Tožilci so ga na sojenju prikazali kot mojstra manipulacije, ki je izkoriščal svojo slavo za zapeljevanje mladoletnic, ki jih je spolno zlorabljal in jih ob tem tudi snemal.