R. Kelly spoznan za krivega

Pevec R. Kelly , ki je bil več let v samem vrhu R&B glasbe na svetu, je bil v ponedeljek spoznan za krivega, in sicer kot vodja desetletja dolge sheme za pridobivanje žensk in mladoletnih deklet za spolne odnose. Po devetih urah posvetovanj, ki so jih začeli v petek popoldne, ga je porota v kazenskem postopku na zveznem sodišču v Brooklynu obsodila izsiljevanja in osmih kršitev zakona o trgovini z ljudmi. G. Kelly naj bi naslednja desetletja preživel v zaporu. Priče tožilstva so Kellyja obtožile spolne in fizične zlorabe, medtem ko je obramba predstavila priče, ki so povedale, da nikoli niso videle, da bi Kelly zlorabljal ženske, vendar so priznale, da večino časa niso bile prisotne, ko je bil pevec sam z gosti.

Dve desetletji je R. Kelly v središču obtožb, da je spolno zlorabljal mladoletna dekleta in mlade ženske. Večino časa pa obtožbe niso zadoščale, da bi zaustavile njegovo glasbeno kariero. Šele v zadnjih letih, ko se Kelly sooča s kazenskimi ovadbami v Illinoisu, Minnesoti in New Yorku, kjer mu zdaj sodijo, se je razširilo gibanje za bojkot njegovih pesmi pod imenom kampanje #MuteRKelly.

Pred tem je kariera Kellyja cvetela, čeprav so obtožbe proti njemu postale splošno znane. Še pred letom 2000, ko so v The Chicago Sun-Times objavili prvo večjo preiskavo obtožb o Kellyjevih zlorabah, je na sodišču poravnal tožbe, v katerih so ga obtožili spolnega odnosa z mladoletnimi dekleti. Leta 1994 se je pri svojih 27 letih poročil s 15-letno Aaliyah, za kar naj bi uporabila ponarejene dokumente. Leta 2002 je bil Kelly obtožen otroške pornografije, potem ko se je pojavil videoposnetek, ki je po navedbah oblasti razkril, da je pevec imel spolni odnos z najstnico.

Toda Kelly je še naprej žel uspehe pred, med in po polemikah, in izdal 12 platinastih albumov. Zaslovel je z velikima uspešnicama, kot sta I Believe I Can Fly leta 1996 in Ignition leta 2002. Z Jay-Z-jem je sodeloval na dveh albumih v letih 2002 in 2004. Sodeloval je z Lady Gaga pri singlu Do What You Want leta 2013. Bil je tudi eden izmed dveh izvajalcev pesmi Somewhere in Paradise, ki jo je leta 2015, izdal raper Chance the Rapper.

Ko so ga leta 2008 oprostili obtožb otroške pornografije, se je zdelo da je Kellyeva kariera nedotakljiva. Situacija se je začela spreminjati leta 2017, ko se je začela kampanja množičnega gibanja posameznikov, katere namen je bil zaustaviti predvajanje njegove glasbe na radijskih postajah, streaming in na koncertnih prizoriščih. Oronike Odeleye, soustanoviteljica gibanja, je dejala, da je gibanje začela iz ogorčenosti."Tu gre za spolno zlorabo otrok in duševne stiske, katerim so bile nekatere od teh žensk podvržene leta in leta," je za The Times povedala Oronike Odeleye.

Kellya je založba leta 2019 odslovila, po predvajanju dokumentarnega filma Surviving R. Kelly, ki je iz prve roke pripovedoval zgodbe žensk, ki so trdile, da jih je spolno zlorabil. Datumi turnej so bili odpovedani, Kelly pa je bil v priporu. Medtem ko na Spotifyju mesečno še vedno zbere 5,2 milijona poslušalcev, je nenavadno slišati njegovo glasbo na radiu ali v javnosti. Med polemikami in sojenjem so bili oboževalci Drakea ogorčeni, ko so izvedeli, da je Kelly pridobil avtorsko navedbo na albumu Certified Lover Boy kanadskega raperja. Odziv na navedbo Kellyja je bil tako hiter, da je Drakeov dolgoletni producent Noah Shebib na Instagramu zapisal pojasnilo: Ena izmed Kellyevih pesmi se je komaj slišno predvajala v ozadju enega izmed drugih posnetkov v pesmi. "Prisiljeni smo bili licencirati," je zapisal gospod Shebib. "Ni mi všeč, naj povem to."