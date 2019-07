Trdi, da ni kriv in ostaja v priporu brez možnosti varščine

Ovadba je bila eden od dveh zveznih primerov, ki so jih proti R. Kellyjuizrekli pretekli teden, enega v Illinoisu in enega v New York. Zvezni tožilci s severa Illinoisa pa trdijo, da je zvezdnik plačal precejšnje zneske, da je utišal domnevne žrtve, pet deklet, ter člane njihovih družin.

Pevec se je zdaj zagovarjal pred sodiščem, vklenjen je bil pri gležnjih, nosil pa je oranžno zaporniško obleko in trenutno ostaja v priporu. Tožilci so namreč mnenja, da je nevaren skupnosti, posebej mladoletnim dekletom, tudi zaradi"njegove slave in moči". Tožilci prav tako pravijo, da ima "edinstveno sposobnost vplivanja in ustrahovanja prič in žrtev, ki se nadaljuje vse do danes".

Dejstvo je namreč, da se dobro ve, kdo je obtoženec, saj naj bi domnevne žrtve napadel že nekaj stokrat. Kelly, tako kot še vedno do zdaj, krivde ni priznal, zato so mu odrekli možnost plačila varščine.

Tožilstvo je tudi zatrdilo, da ni dvoma, da je oseba na posnetkih, ki so jih pridobili, R&B pevec. Hkrati pa so mnenja, da elektronski monitor in domači pripor nista dovolj strogi nadzor za Kellyja, ki je "dober v tem, da dekleta vabi, da prihajajo na njegov domači prag".