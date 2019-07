R. Kelly v zaporu: boji se za svoje življenje

Otroška pornografija, omamljanje mladoletnic in oviranje roke pravice pri opravljanju preiskave so le tri od 13 obtožnic, ki bremenijo r'n'b izvajalca R. Kellyja. Zvezdnika so že aretirali in na naslednja sojenja mora počakati v priporu. Njegova odvetnica je javila medijem, da je pevec v samici, kajti zvezdnik se boji, da ga v zaporu ne bi napadle osebe, ki jih je s svojim pričanjem spravil v zapor.

Odvetnica Nicole Blank Beckerje še dodala, da izolirano bivanje ni najboljše, ker tako nima nobene osebe, na katero bi se lahko naslonil v težkih trenutkih. Edini stik z zunanjim svetom je telefon, pa še to samo 15 minut mesečno. Ker živi v samici, je tako tudi brez televizije ali interneta.

Glasbenik, ki je bil do zdaj že večkrat zaslišan, je na vsaki sodni obravnavi zanikal krivdo, tožilci pa imajo dokaze, da spolne zlorabe datirajo celo v leto 1998. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega vseh obtožb, mu grozi zaporna kazen v višini 30 let, tako mnogi menijo, da zvezdnik nikoli več ne bo stopil iz zapora.