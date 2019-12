R. Kelly zanika obtožbe podkupovanja

Ameriški pevec R. Kelly, ki velja za enega najbolj uspešnih R&B umetnikov v glasbeni zgodovini, je obtožen, da je dan pred poroko s 15-letno pevko Aaliyah podkupil osebo, ki je priskrbela ponarejene papirje oziroma osebno izkaznico. S tem sta želela dokazati, da ima dekle 18 let. Le tako se je takrat 27-letni pevec poročil s komaj 15 let staro pevko.

52-letni zvezdnik, ki ga bremeni vsaj 14 obtožnic, med njimi obtožnice zaradi otroške pornografije, omamljanja mladoletnic ter oviranje postopkov, se je zdaj na sodišču izrekel za nedolžnega v primeru plačila goljufivega identifikacijskega dokumenta za nekoga, ki je bil 30. avgusta 1994 identificiran kot Jane Doe. Jane je bila v resnici Aaliyah, ki se je s pevcem poročila brez vednosti staršev.

Ko so njeni starši izvedeli za poroko, so jo razveljavili, Aaliyah pa je po razveljavitvi zakonske zveze prekinila vse poklicne in osebne vezi s slavnim pevcem in o tem obdobju nikoli več spregovorila.