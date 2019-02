R. Kelly zapušča studio, ki ga je preuredil v 'gnezdo perverzij'?

R&B superzvezdnikR. Kelly naj bi se odločil zapustiti studio, ki ga je najemal v Chicagu v Illinoisu, ker mu ni všeč sodni odlok glede policijske ure v omenjeni stavbi, kar naj bi imelo negativni vpliv na njegovo "glasbeno inovativnost".

Pevec je nedavno padel v nemilost mestnih uradnikov, ki trdijo, da je z neprimerno uporabo dvonadstropnega skladišča kršil zakone o conski lastnini. Sodnik mu je uporabo sicer dovolil, a zgolj do 21. ure. Njegova odvetnikaMelvin Sims inSteven Greenberg pa sta za TMZ povedala, da mu ta omejitev krati kreativni proces, zato se namerava izseliti iz studia, ki ga je prej nezakonito predelal in mu dodal dnevni prostor, savno in bar.

Glasbeniku, poznanemu po hitih kot soI Believe I Can Fly, I Wish, Ignitionter Step in the Name of Love, je tudi sicer grozila izselitev, saj je zamujal s plačili najemnine. Šestdelni dokumentarec Surviving R. Kelly (Preživeti R. Kellyja) je nedavno doživel velik odziv, saj je kronologija desetletja starih obtožb njegovih spolnih prestopkov z mladoletnimi temnopoltimi dekleti.Pojavila pa se je tudi nova videokaseta, na katerem se predaja spolnosti z mladoletnim dekletom. V njem številne njegove domnevne žrtve trdijo, da je lokacijo uporabljal za pridržanje deklet in mladih žensk, ki naj bi bile v domnevnem spolnem kultu. Vse obtožbe so njegovi odvetniki odločno zanikali.