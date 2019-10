R. Kelly zaradi vnetega prsta na nogi znova ni prišel na sodišče

Greenberg naj bi ameriškemu okrožnemu sodniku Harryju Leinenweberju dejal, da so glasbeniku morali zaradi infekcije odstraniti noht in je bil zato oproščen s sodišča. Po besedah poročevalcev s sodniških hodnikov je njegov odvetnik še povedal, da zaradi bolečine nosi opornico, ni pa razkril, za kateri prst oziroma nogo gre.

R&B zvezdnik R. Kelly bi se pred kratkim moral udeležiti zaslišanja v Chicagu glede spolnega nasilja nad ženskami in mladoletnicami. Po navedbah Chicago Tribune pa je Kellyjev odvetnik Steven Greenberg dejal, da je bi pevec odsoten, ker se mu je na nogi vnel prst in se je zato bal, da bi mu ga kdo pohodil, medtem ko bi ga iz metropolitanskega popravnega centra pospremili do sodišča.

Zoper pevca podane številne obtožbe o spolnih zlorabah

Junija letos je Kelly vseh 11 obtožb o spolnih zlorabah mladoletnih deklet, starih med 13 in 16 let, ki naj bi se zgodile v obdobju med majem 2009 in januarjem 2010, vztrajno zanikal. Mesec dni kasneje je bil glasbenik spet aretiran zaradi otroške pornografije, izsiljevanja in oviranja pravice v Illinoisu in New Yorku. Potem ko je sodišče zavrnilo možnost varščine, je ostal v zaporu. V avgustu sta bili zoper Kellyja podani še dve obtožbi za spolna prestopka v Minnesoti, potem ko naj bi leta 2001 17-letnici plačal slabih 200 evrov, da se je pred njim slekla in mu plesala.

The New York Post poroča, da se bo sojenje v Chicagu začelo aprila 2020, v New Yorku pa mesec dni kasneje. Postopek naj bi trajal tri tedne.