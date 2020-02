R. Kellyja doletele nove obtožbe

Medtem ko se glasbenik R. Kelly vztrajno izreka za nedolžnega, so ga tožilci v Illinoisu zasuli z novimi obtožbami spolnih zlorab. V obtožnici navajajo tudi eno od žrtev, ki naj bi ji Kelly med škandalom z otroško pornografijo leta 2002 plačal za molk.

Ameriškega pevca R. Kellyja so zvezni tožilci v Illinoisu obtožili spolne zlorabe še ene mladoletne osebe. Domnevna žrtev naj bi bila v času, ko je leta 1997 spoznala Kellyja, stara približno 14 let. Pevec naj bi jo takrat prvič zlorabil in s kaznivim dejanji nadaljeval več kot tri leta, poroča National Public Radio (NPR).

Leta 2002 je bil Kelly ovaden zaradi posnetka, na katerem naj bi imel spolni odnos s 14-letnico. Tožilstvo ga je obtožilo otroške pornografije, toda zvezdnik je že od samega začetka trdil, da na posnetku ni on. Ker dekle na posnetku ni prišlo na sodišče, je porota dosodila, da pevec ni kriv. Tožilstvo namreč ni moglo dokazati, da je imelo dekle manj kot 18 let.

Dokument, ki so ga tožilci v Illinoisu vložili na sodišče, vključuje 13 obtožb, v njem pa pet žensk navaja, da so v starosti od 12 in 16 let spoznale Kellyja, ena od teh pa naj bi bila vpletena v Kellyjev škandal z otroško pornografijo. Domenvna žrtev trdi, da je glasbenik v zameno za molk plačal njej in njeni družini. Prvič v tem času pa si vlada prizadeva zaseči premoženje povezano z obtožbami, vključno s sredstvi Kellyjeve produkcijske družbe Bass Productions Ltd., premoženjem njegovega poslovnega menedžerja Derrela McDavida ter njegovega soobtoženca in sodelavca Miltona Browna. Po navedbah tožilcev sta McDavid in Brown plačala več tisoč dolarjev, da bi našla in skrila posnetke, ki naj bi jih Kelly posnel z domnevnimi žrtvami, obtožena pa sta tudi izplačevanja žrtvam in pričam.

V Illinoisu in New Yorku so ga obtožili zlorabe desetih mladih žensk in deklet. FOTO: Profimedia