R. Kellyja sojetnik med spanjem napadel s pisalom

Raperja R. Kellyja , ki je v 90. letih zaslovel s svojim večnim hitom I believe i can fly , so pred dnevi v zaporu napadli. Takrat ni bilo znano, kaj se je zgodilo, saj tudi raperjev odvetnik Steve Greenberg ni vedel, kaj se dogaja. "Včeraj smo izvedeli, da naj bi R. Kellyja v zaporu napadli," je pred dnevi na Twitterju zapisal glasbenikov odvetnik Greenberg. "Dobili smo nasprotujoča si poročila o njegovih poškodbah. Od zapora nismo dobili nobenih konkretnih informacij, gospod Kelly pa nas ni poklical. Upamo, da ni huje poškodovan."

Napad s kemičnim svinčnikom

Zdaj pa je jasno, kaj se je zgodilo. Kellyja je s kemičnim svinčnikom napadel sojetnik. Kdaj? Ko je glasbenik spal. Zaradi tako nehumanega in nerazumnega napada zdaj Greenberg (zopet) prosi, da se Kellyja nemudoma izpusti iz zapora, saj je tam ogrožen.

Odvetnik se tudi ne strinja s pogoji, pod katerimi je Kelly zaprt."Samo v državah tretjega sveta bi se lahko zgodilo, da je nekdo za večno za zapahi, brez možnosti sojenja. To je neameriško in to je nelegalno. Nikjer pri nas zakon ne dovoljuje pripora za nedoločen čas,"je za Fox News povedal pevčev odvetnik.

Odvetnik pa se je razgovoril tudi o sojetniku, ki je Kellyja napadel: "To je zapornik, ki ne bi smel biti nikjer blizu gospoda Kellyja. Je posameznik, obtožen najhujših zločinov, in je posameznik, ki nima nikakršnega spoštovanja do pravil. Na obrazu ima tetovažo, na kateri piše 'k vragu z zveznimi agenti'."