R. Kellyja v zaporu napadel sojetnik

Ameriškega raperja R. Kellyja naj bi v zaporu napadel njegov sojetnik. Informacijo o napadu je potrdil glasbenikov odvetnik Steve Greenberg za Yahoo Entertainement . Kelly, čigar pravo ime je Robert Sylvester Kelly , je v zaporu v Chicagu že več kot eno leto zaradi posedovanja otroške pornografije, nadlegovanja mladoletnic in pridržanja deklet proti njihovi volji.

"Včeraj smo izvedeli, da naj bi R. Kellyja v zaporu napadli,"je po Twitterju zapisal glasbenikov odvetnik Greenberg. "Dobili smo nasprotujoča si poročila o njegovih poškodbah. Od zapora nismo dobili nobenih konkretnih informacij, gospod Kelly pa nas ni poklical. Upamo, da ni huje poškodovan."

Po poročanju TMZ naj bi Kellyja napadel sojetnik v njuni skupni celici. Sojetnik naj bi bil jezen, ker so zapor popolnoma zaprli zaradi protestnikov, ki zunaj protestirajo, da morajo Kellyja osvoboditi. Sojetnikom so zato prepovedali izhode na igrišča in obiske.

Kellyjev odvetnik je oblasti znova prosil, da glasbenika izpustijo iz zapora. "Ne glede na vse, mislim, da je čas, da se gospoda Kellyja izpusti, saj v zaporu ni varen," je že na začetku leta zapisal pevčev odvetnik. Njegova prošnja je bila zavrnjena.