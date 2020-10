R. Kellyja v zaporu znova napadli, pazniki mu niso pomagali

Avgusta so R. Kellyja , nekoč izjemno priljubljenega r'n'b glasbenika, v zaporu (znova) napadli, poročajo tuji mediji. Kot dokaz napada naj bi obstajal celo videoposnetek, na katerem je jasno razvidno tudi, da je eden od paznikov spor in pretep opazoval z varne točke, dokler se ta ni odvil že skoraj do konca. Šele takrat je stopil do napadalca in ga poškropil s solzivcem.

Ker obstaja videodokaz, so se glasbenikovi odvetniki odločili tožiti čikaški zapor, kjer Kelly prestaja zaporno kazen zaradi novačenja in spolnega nadlegovanja mladoletnih deklet. Iz videa, ki ga sicer niso predstavili javnosti, naj bi bilo jasno razvidno, da so pazniki prepir in pretep opazili, a niso nič storili, da bi nekdanjemu zvezdniku pomagali. V tožbi je zapisano, da je Kelly utrpel hude fizične poškodbe in da ima psihološke posledice, saj naj bi v zaporu živel v strahu, kaj ga še čaka. "Za zdaj je še nejasno, ali so pazniki celo spodbujali Kellyjevega sojetnika, da ga napade in ju nato nekaj časa kar pustili ali so preprosto zadevo opazili in nič naredili,"je še zapisano v tožbi.

Že septembra je Jermiah Farmer, Kellyjev sojetnik, na sodišču povedal, da je nekdanjega glasbenika napadel, da bi tudi njegov primer dobil več medijske pozornosti. Paznik D. Szyhowski, ki naj bi bil eden tistih, ki so pretep ignorirali, je septembra na sodišču povedal, da bi se moral prav z napadalcem takrat dobiti in se z njim pogovoriti (o čem, ni navedeno, op.a.). Takrat je, čakajoč v svoji pisarni, slišal, da se nekaj dogaja, stekel do lokacije hrupnega navijanja in videl, da Farmer sedi na Kellyju in mu zadaja udarce v telo in glavo.