R. Kellyja branijo tako sodelavci, kot dekleta, ki naj bi jih zlorabljal

Kot je poročala ameriška spletna stran The Blast, naj bi bili dve ženski, Joycelyn Savage in Azriel Clary, izseljeni iz pevčevega doma v Chicagu, v Illinoisu, a je TMZ pridobil posnetek, ki sta ga ženski posneli v tamkajšnjem Trumpovem Towerju, v katerem zatrjujeta, da gre za "lažno novico" in da sta v redu in da gresta lahko kadar koli svobodno domov.

Azriel je tudi obtožila Joycelynine starše, ki so trdili, da so njuni hčerki "oprali možgane" in da je pevčeva "spolna sužnja", saj se je njen oče nedavno zoperstavil zvezdnikovemu predstavniku za javnost.

Joycelynini starši so R. Kellyja prvič spolnih prekrškov obtožili leta 2017, njihove obtožbe pa so sprožile ponovno zanimanje za pevčevo zasebnost, ki je bila že prej nekajkrat pod drobnogledom. Letos so ga aretirali trikrat, potem ko je več nekdanjih sodelavcev in tudi njegova nekdanja žena šokantno trdila, da je prisilil mladoletna dekleta, da postanejo njegove spolne sužnje.

Njegova dekleta in prijateljice pa ga še vedno podpirajo in so se v posnetku tudi zahvalila oboževalcem za pošiljanje pozitivnih sporočil na družbenih omrežjih.

Kelly, ki so ga nedavno v Chicagu aretirali zaradi novih zveznih obtožb, vključno z izsiljevanjem, prodajo seksa in oviranjem pravice, ostaja v priporu. V Illinoisu se bo moral soočiti tudi z državnimi obtožbami za spolne zločine. Kot doslej, zvezdnik zanika vse obtožbe in trdi, da je nedolžen.