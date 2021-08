Astronomski znesek za rabljen Messijev robec s poslovilne novinarske konference

Lionel Messi je papirnati robček uporabljal med čustveno novinarsko konferenco, ko je naznanil, da zapušča klub in mesto, v katerem je preživel vsa leta svoje uspešne kariere. V solzah je v svet poslal jasno sporočilo: ''Izjemno težko mi je. Tukaj sem vse življenje, na to nisem pripravljen. Z družino smo bili prepričani, da bomo ostali v Barceloni, saj smo tukaj doma. Danes pa moram vsemu temu reči 'na svidenje'. Po 21 letih, odkar sem bil star 13, zapuščam Barcelono skupaj z ženo in tremi otroki. A ne dvomim, čez nekaj let se bomo vrnili. Tukaj je naš dom,'' med izjavo pa ni mogel skrivati čustev.