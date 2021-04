Rachel Bilson in Rami Malek, kljub objavljeni fotografiji, še vedno prijatelja

Bilsonova je sedaj za ameriške medije povedala, da sta znova stopila v stik: ''Kontaktiral me je, sedaj sva v dobrih odnosih. Bil je res prijeten in sedaj je med nama vse v najlepšem redu. Razčistila sva in vse je ok.'' Dodala je, da je oskrajevca glede njegove zahteve popolnoma razumela, tudi on pa je imel obilo razumevanja za njeno dejanje:''Vesela sem, da sva se pogovorila in da lahko oba greva naprej.''