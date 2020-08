Rachel McAdams skrivala nosečnost: izdal jo je trebušček

Rachel McAdamsje poskrbela še za eno presenečenje. V tujih medijih so namreč zakrožile njene najnovejše fotografije, na katerih se ji nosečniški trebušček že pozna. Družinica se bo tako povečala še za enega člana oziroma članico. Paparaci so zvezdnico ujeli v objektiv, ko je obiskala prijatelja. Ob tej priložnosti je nosila preprosto belo majico in črno krilo.

41-letni igralki je že pred dvema letoma prvo nosečnost uspelo ohraniti v popolni tajnosti in tudi v tokrat ni naredila izjeme. Zasebnost sebe in svoje družine skrbno varuje pred javnostjo, novico o nosečnosti pa je delila samo s svojimi najbližjimi.

Rachel je od leta 2016 v zvezi s scenaristom Jamiejem Lindenom, dve leti pozneje pa sta postala starša. Razveselila sta se sina, njegovega imena pa vse do danes še nista delila z javnostjo.

"To je najlepše, kar se mi je kdaj koli zgodilo. Ljudje se pritožujejo, da tvoje življenje ni več tvoje, ko rodiš, ampak jaz sem imela 39 let zase, dovolj sem se imela in bila sem zelo vesela, da sem se lahko osredotočila na nekoga drugega. Sinovo življenje želim ohraniti v zasebnosti, čeprav moje ni takšno," je povedala leta 2019.

Od leta 2004 do 2007 je bila Rachel v zvezi s soigralcem iz uspešniceBeležnice Ryanom Goslingom, ki je že leta v zvezi z Evo Mendes. Oba, tako kot Rachel kot Ryan, počneta vse, da bi življenje svojih družin in otrok zaščitila pred očmi javnosti.