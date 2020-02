Računalniška analiza pokazala, da je obraz Roberta Pattinsona najbližji idealu popolnosti

Starodavni Grki so razvili idejo o popolnih obraznih potezah, ki se ji je, sodeč po nedavno opravljeni računalniški analizi, najbolj približal ameriški igralec Robert Pattinson. Oblika njegovega obraza vključno z obliko, velikostjo in pozicijo njegovih oči, nosu, čeljusti in ustnic se je po izračunu, ki ga je opravil lepotni kirurg Dr. Julian De Silva, v kar 92.15 odstotkih približala tako imenovanem 'zlatem razmerju lepote Phi', po katerem so se med drugim v preteklosti zgledovali tudi renesančni slikarji.