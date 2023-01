"Rad bi dobil nazaj svojega očeta, rad bi dobil nazaj svojega brata," je v intervjuju za ITV zaupal novinarju Tomu Bradbyju in razkril, da družina "ni pokazala prav nobene pripravljenosti za spravo." V pogovoru za CBS je v oddaji 60 Minutes šel še korak dalje in Andersonu Cooperju zaupal, da se je počutil izdanega. Po njegovih besedah naj bi namreč dvor medijem razkrival zasebne informacije ter "podtikal zgodbe" proti njemu in njegovi soprogi.

"Družinsko načelo se glasi 'ne pritožuj se, ne pojasnjuj', a je le načelo. Hranili (dvor, op. a.) bodo medije ali pa se pogovarjali z dopisniki in ti bodo na podlagi teh informacij napisali zgodbo ter jo podkrepili s pripisom, da so za komentar prosili Buckinghamsko palačo. A celotna zgodba je nastala na podlagi komentarja palače." Harry je pojasnil, da ga je prizadelo to, da je palača v hipu skočila v bran preostalim družinskim članom, medtem ko je njemu in Meghan trdila, "da ne more izdati izjave, s katero bi ju branila" pred zlobnimi jeziki. V pogovoru s Cooperjem je dodal še, da se v funkciji aktivnega člana kraljeve družine ne vidi več.

V avtobiografiji z naslovom Spare naj bi Harry med drugim razkril podrobnosti o nesoglasjih s svojim bratom princem Williamom, založniška hiša pa bralcem obljublja "vpogled, razodetja samoizpraševanja in težko pridobljene modrosti o večni moči ljubezni nad žalostjo." Knjiga bo nasledila dokumentarec Harry in Meghan, ki sta ga zakonca ekskluzivno posnela za tujo pretočno platformo.

Buckinghamska palača se na napovednika intervjujev še ni odzvala.