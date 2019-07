'Rad bi se zahvalil vsem, razen Bruceu Willisu'

48-letni režiser in igralec Kevin Smith, ki ga mnogi poznajo po ikoničnem liku Tihega Boba in 64-letni igralec Bruce Willis sta se zaradi neuspeha akcijske komedije Odštekana kifeljca sporekla. Film, ki so ga posneli leta 2010, ni požel takšnega uspeha, kot ga je pričakovala produkcijska ekipa. Zvrstile so se številne slabe kritike, kakovost filma pa niso zvišali niti znani igralci: Bruce Willis, Tracy Morgan in Seann William Scott. Slaba produkcija je privedla do spopada med igralcem Willisom in režiserjem Kevinom Smithom, ki je sodelovanje z Bruceom primerjal z besedno zvezo 'sesanje duše'.