Radcliffe odgovoril na tvite Rowlingove: Transspolne ženske so ženske

Po tem, ko je avtorica priljubljenih knjig o mladem čarovniku Harryju Potterju na Twitterju marsikoga šokirala s svojimi besedami o tem, kateri spol je pravi: biološki spol ali spol, ki ga čutiš v sebi in s tem užalila transseksualce, se je oglasil Daniel Radcliffe. Igralec je očitno razočaran nad pisateljico, ki je ustvarila lik, ki ga je izstrelil med zvezde.

"Transspolne ženske so ženske. Vsaka izjava, ki kakorkoli izenačuje njihov obstoj ali dostojanstvo, briše celotno transskupnost," je v eseju, ki očitno odgovarja na tvite Britanske pisateljiceJ.K.Rowling zapisal igralec Daniel Radcliffe, ki je prav zaradi pisateljice postal svetovno znan. Britanec se je zavzel za pravice LGBTQ skupine in se jim posvetil s svojim zapisom, ki se zavzema za zmanjšanje števila samomorov med člani skupnosti."Takšne izjave, kot je ta, da to niso ženske, nasprotujejo nasvetom zdravstvene stroke, ki ima s tem veliko več izkušenj kot Jo ali jaz," je zapisal igralec in z 'Jo' naslovil Rowlingovo.

30-letnik je navedel, da je kar 78 odstotkov transspolnih oseb žrtev takšnega ali drugačnega nadlegovanja. In to so samo številke prijavljenih primerov, je še zapisal. "Jasno je, da moramo bolj podpirati transskupnost in ne njihove identitete še bolj izničevati, saj jim to samo še bolj škodi."