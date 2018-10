Rade Šerbedžija: Izgubili smo božansko igralko

V 79. letu starosti se je poslovila srbska igralka Milena Dravić, za številne je bila ena največjih igralk nekdanje Jugoslavije.Igralka, ki je slovela po filmih, kot so Rondo, Nemirni in Bitka na Neretvi, je zaigrala tudi v filmu Boštjana Hladnika Peščeni grad ter celo z Bradom Pittom.

Na žalostno novico so se odzvali že mnogi, med njimi tudi 72-letna zvezda filma in gledališča, Rade Šerbedžija, ki je dejal, da ji je stal ob strani, vse od takrat, ko je izgubila moža in se tudi sama borila z boleznijo: "Ko je zbolela, smo se vsi trudili, da bi ji pomagali ter ji olajšali stvari."

"Izgubili smo božansko in častno igralko, še več – jaz sem izgubil veliko in iskreno prijateljico. Novica me je zelo prizadela, pogrešal jo bom," je igralec zaupal spletni strani 24sata. Pred časom je Rade o svoji dolgoletni prijateljici dejal tudi, da je bila filmska aktivistka. Vedno pripravljena, odločena in pogumna. Poleg tega je bila vedno na strani revnih in nesrečnih. Se borila proti krivicam in neumnosti: "Kor prava junakinja je vedno stala na strani ljudi ter njenega občinstva." ter s ponosom dodal, da je ljubila življenje in sanje.