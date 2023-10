Rade Šerbedžija obujal spomine: Charlize Theron je oboževala mojo jagnjetino

Legendarni Rade Šerbedžija se lahko pohvali z vlogami ob največjih imenih Hollywooda. Zvezdnik pa ni navduševal le na filmskih platnih, temveč tudi zasebno. V času snemanj se je denimo družil z igralko Charlize Theron in jo očaral s pripravo jagnjetine na žaru na njegov način. Da je bil resnično mojster v pripravi te jedi, je prepričan tudi sam, čeprav jo zdaj zaradi holesterola ne pripravlja več.

Rade Šerbedžija je v času kariere v Hollywoodu snemal ob boku velikih zvezdniških imen. A ne le to, hrvaški igralec se je z legendami, kot so Angelina Jolie, Tom Cruise, Vanessa Redgrave, Liam Neeson, Nicole Kidman, Clint Eastwood, Michael Caine, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Christian Bale in Charlize Theron, družil tudi zasebno.

icon-expand Rade Šerbedžija je v času kariere v Hollywoodu snemal ob boku velikih zvezdniških imen. FOTO: POP TV

77-letnik pa ni navduševal le na velikih platnih, ampak tudi s svojimi kuharskimi sposobnostmi in ena od tistih, ki je imela čast poskusiti njegovo specialiteto je bila prav Theronova, s katero sta leta 1997 skupaj snemala film Mogočni Joe Young in se tudi zasebno veliko družila. "Charlize je oboževala mojo jagnjetino na žaru," je povedal in se pohvalil, da mu je ta jed resnično dobro uspela. Tudi o slavni 48-letni igralki je imel same pohvalne besede, med drugim jo je opisal kot čudovito osebo.

icon-expand Hrvaški zvezdnik in Charlize Theron v filmu Mogočni Joe Young. FOTO: Profimedia

Rade se je priprave omenjenega mesa naučil doma na Hrvaškem. "Priprave sem se naučil pri dedku v Liki. Ko sem bil v Hollywoodu, sem jagnjetino dobil iz Nove Zelandije in bila je resnično dobra," je povedal zvezdnik, ki je svojo kulinarično mojstrovino pripravljal na svojem velikem dvorišču, kjer je vedno ročno, ne s pomočjo elektrike, obračal meso. "Tudi do sto ljudi je prišlo k meni, sama znana imena," je še razkril.