Rade Šerbedžija: Val Kilmer me je sprva ignoriral, nato pa presenetil

Srbsko-hrvaškemu igralcu, ki ima za seboj uspešno kariero, je v lepem spominu ostala posebna anekdota iz snemanja filma. "Med snemanjem filma Svetnik, kjer sem igral z Valom Kilmerjem, se je zgodila ena najbolj smešnih anekdot. Ves čas snemanja se Val ni hotel pogovarjati z mano. Niti pozdraviti me ni hotel. Mislil sem si: 'V redu, naj dela, kar hoče. Jaz delam svoje in me ne zanima.' In potem – zadnji prizor. Končali smo snemanje in Val je nenadoma pritekel čez prizorišče, me objel, dvignil v zrak in navdušeno rekel: 'Rade, tako te imam rad! Oprosti! Jaz sem ameriški igralec in naš sistem dela je tak – če si ti moj nasprotnik v filmu, se ne smem pogovarjati s tabo ali te imeti rad, medtem ko poteka snemanje,'" je povedal Šerbedžija.