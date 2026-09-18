Radovedni sosed sprožil alarm na novem posestvu Taylor Swift in Travisa Kelceja

Slavna mladoporočenca Taylor Swift in Travis Kelce sta našla novo domovanje v bližini Clevelanda. Posestvo ob nabrežju jezera Erie sta kupila marca za približno 5 milijonov evrov. 36-letni zvezdnik ameriškega nogometa je odraščal v bližnjem Cleveland Heightsu, zato nova nepremičnina pomeni tudi vrnitev bližje njegovim koreninam.
Razkošna vila meri skoraj 2.000 kvadratnih metrov, stoji na približno 1,4 hektarja velikem zemljišču in ima osem spalnic, 11 kopalnic, domači kino in celo veliko plesno dvorano.
Soseda pričakal glas iz varnostnega sistema
Toda novega domovanja si očitno ne bo mogoče ogledovati od blizu. Po poročanju portala Page Six sta zakonca okrog posestva namestila varnostni sistem z glasovnim opozorilom, ki se sproži, če se kdo preveč približa hiši. Eden od domačinov je za ameriški medij povedal, da je eden od sosedov že izkusil, kako sistem deluje. Ko se je preveč približal hiši, ga je glasovno opozorilo pozvalo, naj ne nadaljuje poti na zasebno zemljišče.
Naselje Bratenahl sicer velja za precej odmaknjeno in zasebno skupnost. Naselje ima lastno manjšo policijsko enoto, ki območje redno nadzoruje, nekateri bližnji stanovanjski kompleksi pa imajo tudi 24-urno varovanje. Prihod enega najslavnejših parov na svetu za zdaj po besedah domačinov ni povzročil večjih motenj.
Jezero Erie je eno od petih Velikih jezer v Severni Ameriki in se nahaja na meji med Združenimi državami Amerike in Kanado. Je četrto največje jezero med Velikimi jezeri po površini in je znano po tem, da je najplitvejše ter ima največjo biološko raznovrstnost. Jezero je ključnega pomena za gospodarstvo regije, saj služi kot pomembna prometna pot za ladijski promet, vir pitne vode za milijone ljudi ter središče za rekreacijo in ribolov.
Zasebna skupnost ali 'gated community' je stanovanjsko območje, ki je fizično ločeno od okolice z ograjami, zidovi ali vrati, do katerega je dostop omejen ali nadzorovan. Takšne skupnosti pogosto nudijo lastno infrastrukturo, kot so zasebne ceste, parki in varnostne službe. Cilj teh naselij je zagotoviti višjo stopnjo zasebnosti, varnosti in ekskluzivnosti za prebivalce, pogosto pa so povezana z višjim življenjskim standardom.
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