Rafael Nadal bo prvič očka

Simpatični Rafa, ki je s Perellovo večni 'da' po 14 letih zveze izrekel na romantični slovesnosti 19. oktobra 2019, je pred časom v intervjuju za Marco pojasnil, kako vidi svojo profesionalno pot v prepletu z družinskimi obveznostmi, med drugim je pojasnil tudi, zakaj se s soprogo za družino nista odločila že prej: ''Tenisu in svoji sreči sem popolnoma predan. Uživam v obojem, v tenisu in zasebnem življenju. Imam spremljevalko in tako nisem sam v sprejemanju odločitev. Zmeraj se moraš prilagoditi situaciji. Imeti družino? Ne vem, teh stvari ni mogoče z lahkoto predvidevati.''

V preteklosti je pojasnil, da si želi imeti veliko družino s tremi potomci. Na vprašanje, kje se vidi čez deset let, pa je dejal: ''Kot mladenič sem mislil, da bom upokojen in predan družini, sedaj pa vidite, da sem že vedno tukaj!'' Kmalu za tem je namignil, da se v njegovih očeh kariera profesionalnega športnika in družinsko življenje izključujeta: ''Prednost ima vzgoja otrok. Ne vem, če so potovanja po svetu, ki trajajo celo leto, združljiva z osnovanjem družine, meni se namreč to ne zdi najbolj primerno.''