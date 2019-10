Rafael Nadal bo dahnil 'večni da' na Mallorci: med svati tudi Ronaldo

33-letni teniški velikan Rafael Nadal se bo konec tedna sprehodil do oltarja. Z 31-letno Mario Francisco Perello, s katero je v razmerju že 14 let, bo 'večni da' izrekel na španskem otoku Mallorca, poročni slovesnosti pa bo, po pisanju tujih medijev, prisostvovalo približno 500 svatov. Med tistimi, ki sta jih povabila na svojo poroko, bodo tudiCristiano Ronaldo, Pau Gasol, Enrique Iglesias in mnogi drugi slavni obrazi iz sveta športa in estrade.

Maria je na svojem Instagramu delila fotografijo, na kateri z nasmeškom pozira s svojim zaročencem in jo pospremila s komentarjem: ''Le še malo do velikega dne.'' Poročno obleko je kupila v Barceloni, poročni obred pa bo vodil lokalni pastor Tomeu Catala, ki je tudi družinski prijatelj Nadalovih.