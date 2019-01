Rafael Nadal je pokleknil: poroka bo na Mallorci

V javnosti je odjeknila vest, da se bosta eden najboljših tenisačev na svetu, 32-letni Rafael Nadal in njegova dolgoletna partnerica, 30-letna Mery Perello , po 14 letih razmerja sprehodila do oltarja.

Po poročanju španskega tabloida Hola!naj bi 32-letnik pred svojo izbranko pokleknil maja lani, ko sta bila na romantičnem potovanju v Rimu. Novico o zaroki sta prikrivala, revija Peoplepa se je za komentar že obrnila na Nadalovega predstavnika za stike z javnostjo – uradnega komentarja zaenkrat še niso dobili.

Mery sicer precej redno spremlja svojega partnerja na njegovih teniških tekmah in navija zanj z navijaških tribun, pred časom pa je dejala, da skrbi za to, da na njegove tekme ne hodi prepogosto, saj: ''Rafael potrebuje svoj osebni prostor, ko tekmuje ... Če bi bila ves čas z njim, bi ga skrbelo zame in bi svojo pozornost preusmeril na najine skupne trenutke, namesto na prihajajočo tekmo. Morda se ne bi tako dobro razumela, če bi bila ves čas z njim.''