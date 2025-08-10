Svetli način
Rafael Nadal je drugič postal oče

Madrid, 10. 08. 2025 12.07 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Rafael Nadal in njegova žena Maria Francisca Perello sta se razveselila drugega otroka, sina Miquela. Da bosta drugič starša, sta potrdila aprila, deček pa se je rodil pred dnevi. Po poročanju španskega portala Ultima Hora so družinski člani obiskali bolnišnico dan po porodu. Mati in otrok se dobro počutita.

Nekdanji teniški igralec Rafael Nadal je postal še drugič oče. Z ženo Mario Francisco Perello sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Miquel, poročajo španski mediji. Perello se je med nosečnostjo pojavila na več javnih dogodkih, vključno s podelitvijo športnih nagrad Laureus v Madridu, obiskala pa je tudi Disneyland v Parizu. Nekaj mesecev pred rojstvom je Nadal od španskega kralja prejel plemiški naziv markiza Llevanta na Majorki. Naziv je deden, kar pomeni, da ga bo podedoval tudi Miquel.

Rafael Nadal s starejšim sinom Rafaelom mlajšim.
Rafael Nadal s starejšim sinom Rafaelom mlajšim. FOTO: Profimedia

Nadal je lani spregovoril o očetovstvu in poudaril, da si je vedno želel imeti otroke ter da je starševstvo velika življenjska sprememba, ki zahteva prilagoditev. Rafael in Maria sta skupaj že 20 let, poročila pa sta se leta 2019 po 14 letih zveze. Oktobra 2022 sta postala prvič starša, sina pa sta poimenovala po očetu.

Nadalova žena Maria z njunim prvorojencem.
Nadalova žena Maria z njunim prvorojencem. FOTO: Profimedia

Njegova žena Maria, bolj znana kot Mery, se redko pojavlja v javnosti, zakonca pa svoje zasebno življenje skrbno skrivata pred javnostjo. Mery je direktorica Nadalove dobrodelne organizacije in ni tipična žena športnika. Rafaela je le redko spremljala na tekme, zdaj pa se zdi, da uživa v vlogi matere.

