Rafael Nadal je drugič postal oče

Nekdanji teniški igralec Rafael Nadal je postal še drugič oče. Z ženo Mario Francisco Perello sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Miquel, poročajo španski mediji. Perello se je med nosečnostjo pojavila na več javnih dogodkih, vključno s podelitvijo športnih nagrad Laureus v Madridu, obiskala pa je tudi Disneyland v Parizu. Nekaj mesecev pred rojstvom je Nadal od španskega kralja prejel plemiški naziv markiza Llevanta na Majorki. Naziv je deden, kar pomeni, da ga bo podedoval tudi Miquel.
Nadal je lani spregovoril o očetovstvu in poudaril, da si je vedno želel imeti otroke ter da je starševstvo velika življenjska sprememba, ki zahteva prilagoditev. Rafael in Maria sta skupaj že 20 let, poročila pa sta se leta 2019 po 14 letih zveze. Oktobra 2022 sta postala prvič starša, sina pa sta poimenovala po očetu.
Njegova žena Maria, bolj znana kot Mery, se redko pojavlja v javnosti, zakonca pa svoje zasebno življenje skrbno skrivata pred javnostjo. Mery je direktorica Nadalove dobrodelne organizacije in ni tipična žena športnika. Rafaela je le redko spremljala na tekme, zdaj pa se zdi, da uživa v vlogi matere.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.