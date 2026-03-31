Rafael Nadal z družino na počitnicah na Bahamih

Rafael Nadal je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselil z objavo družinskih fotografij s počitnic na Bahamih. 39-letni nekdanji teniški igralec je s soprogo Mario Francisco Perello, njunima otrokoma in ostalimi člani njihove razširjene družine užival v okrožju Exuma, kot je pripisal, pa vedno hvaležen za vse trenutke, ki jih preživi z njimi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Nedavno sem preživel nekaj zelo posebnih dni s svojo družino na otokih Exuma. Edinstven kraj s čudovito naravo. Srečo imamo, da lahko uživamo na takih krajih, saj nas to opomni, kako pomembno je, da jih zaščitimo tudi v prihodnje. Vedno sem hvaležen za takšne trenutke z družino!" je ob fotografijah pripisal Nadal.

"Kako lepo je videti tako nasmejane obraze! Hvala, da si delil to z nami, Rafa," se je fotografij razveselila ena od tenisačevih sledilk, drugi pa je družini zaželel obilo užitkov. Tretja pa je izpostavila: "Družine so že od nekdaj potovale skupaj, vi ste odličen zgled tega!"