Tuja scena

Rafael Nadal z družino na počitnicah na Bahamih

Bahami, 31. 03. 2026 09.02 pred 1 uro 1 min branja 3

K.Z.
Nekdanji teniški igralec Rafael Nadal uživa v pokoju in več časa preživlja s svojo družino. 39-letni Španec je na družbenem omrežju objavil nekaj fotografij, ki so nastale na počitnicah na Bahamih, športnik pa je tako naredil tudi izjemo in delil nekaj utrinkov iz zasebnega življenja.

Rafael Nadal je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselil z objavo družinskih fotografij s počitnic na Bahamih. 39-letni nekdanji teniški igralec je s soprogo Mario Francisco Perello, njunima otrokoma in ostalimi člani njihove razširjene družine užival v okrožju Exuma, kot je pripisal, pa vedno hvaležen za vse trenutke, ki jih preživi z njimi.

"Nedavno sem preživel nekaj zelo posebnih dni s svojo družino na otokih Exuma. Edinstven kraj s čudovito naravo. Srečo imamo, da lahko uživamo na takih krajih, saj nas to opomni, kako pomembno je, da jih zaščitimo tudi v prihodnje. Vedno sem hvaležen za takšne trenutke z družino!" je ob fotografijah pripisal Nadal.

Preberi še Rafael Nadal je drugič postal oče

"Kako lepo je videti tako nasmejane obraze! Hvala, da si delil to z nami, Rafa," se je fotografij razveselila ena od tenisačevih sledilk, drugi pa je družini zaželel obilo užitkov. Tretja pa je izpostavila: "Družine so že od nekdaj potovale skupaj, vi ste odličen zgled tega!"

Razlagalnik

Rafael Nadal Parera je španski profesionalni teniški igralec, ki ga mnogi smatrajo za enega najboljših igralcev v zgodovini tenisa. Znan je po svoji izjemni igri na peščenih igriščih, kjer je osvojil rekordnih 14 naslovov French Open. Svojo kariero je zaznamoval z izjemno vzdržljivostjo, močno mentalno igro in izjemnim obvladovanjem udarcev. Poleg številnih rekordov in zmag na turnirjih za Grand Slam je Nadal tudi olimpijski prvak in večkratni zmagovalec Davisovega pokala.

Bahami so otoška država v Atlantskem oceanu, ki obsega več kot 700 otokov, otočkov in skal. Nahajajo se jugovzhodno od Floride v ZDA in severovzhodno od Kube. Država je znana po svojih čudovitih plažah z belim peskom, turkizno modrem morju in bogatem koralnem grebenju, kar jo uvršča med priljubljene turistične destinacije za potapljanje, snorkljanje in sprostitev. Glavno mesto je Nassau, ki se nahaja na otoku New Providence.

Maria Francisca Perelló, bolj znana kot Xisca Perelló, je žena Rafaela Nadala. Spoznala sta se že v mladosti v njunem domačem mestu Manacor na Mallorci in sta skupaj že več kot 15 let, preden sta se poročila leta 2019. Xisca je po izobrazbi poslovna menedžerka in je v preteklosti delala v marketingu in upravljanju projektov, vključno z vodenjem teniške akademije Rafaela Nadala. V javnosti je bolj zadržana kot njen mož, vendar je njegova velika podpornica.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Zahtevamo ukinitev centra ICE za otroke: Spadajo v šole in na igrišča

Princ William in kraljica Camilla v vse hujšem sporu

KOMENTARJI3

SpamEx
31. 03. 2026 10.22
pardon sem zamešal z Maldivi
SpamEx
31. 03. 2026 10.21
naj merkajo na pitona v vodi
bandit1
31. 03. 2026 09.59
Ja bo držalo, sem ga srečal en dan zjutraj ko je tekel po plaži. Nakar sem moral jaz domov, je zmanjkalo penezov.
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?
Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
