Rafael Nadal z družino na počitnicah na Bahamih

Rafael Nadal je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselil z objavo družinskih fotografij s počitnic na Bahamih. 39-letni nekdanji teniški igralec je s soprogo Mario Francisco Perello, njunima otrokoma in ostalimi člani njihove razširjene družine užival v okrožju Exuma, kot je pripisal, pa vedno hvaležen za vse trenutke, ki jih preživi z njimi.
"Nedavno sem preživel nekaj zelo posebnih dni s svojo družino na otokih Exuma. Edinstven kraj s čudovito naravo. Srečo imamo, da lahko uživamo na takih krajih, saj nas to opomni, kako pomembno je, da jih zaščitimo tudi v prihodnje. Vedno sem hvaležen za takšne trenutke z družino!" je ob fotografijah pripisal Nadal.
"Kako lepo je videti tako nasmejane obraze! Hvala, da si delil to z nami, Rafa," se je fotografij razveselila ena od tenisačevih sledilk, drugi pa je družini zaželel obilo užitkov. Tretja pa je izpostavila: "Družine so že od nekdaj potovale skupaj, vi ste odličen zgled tega!"
Rafael Nadal Parera je španski profesionalni teniški igralec, ki ga mnogi smatrajo za enega najboljših igralcev v zgodovini tenisa. Znan je po svoji izjemni igri na peščenih igriščih, kjer je osvojil rekordnih 14 naslovov French Open. Svojo kariero je zaznamoval z izjemno vzdržljivostjo, močno mentalno igro in izjemnim obvladovanjem udarcev. Poleg številnih rekordov in zmag na turnirjih za Grand Slam je Nadal tudi olimpijski prvak in večkratni zmagovalec Davisovega pokala.
Bahami so otoška država v Atlantskem oceanu, ki obsega več kot 700 otokov, otočkov in skal. Nahajajo se jugovzhodno od Floride v ZDA in severovzhodno od Kube. Država je znana po svojih čudovitih plažah z belim peskom, turkizno modrem morju in bogatem koralnem grebenju, kar jo uvršča med priljubljene turistične destinacije za potapljanje, snorkljanje in sprostitev. Glavno mesto je Nassau, ki se nahaja na otoku New Providence.
Maria Francisca Perelló, bolj znana kot Xisca Perelló, je žena Rafaela Nadala. Spoznala sta se že v mladosti v njunem domačem mestu Manacor na Mallorci in sta skupaj že več kot 15 let, preden sta se poročila leta 2019. Xisca je po izobrazbi poslovna menedžerka in je v preteklosti delala v marketingu in upravljanju projektov, vključno z vodenjem teniške akademije Rafaela Nadala. V javnosti je bolj zadržana kot njen mož, vendar je njegova velika podpornica.
