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Rafael Nadal z družino praznoval 40. rojstni dan

Majorka, 04. 06. 2026 19.01 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Rafael Nadal

Nekdanji teniški as Rafael Nadal je dopolnil 40 let. Španec je okrogli mejnik praznoval v družbi družine in prijateljev na domači Majorki. "Hvala vsem za rojstnodnevne želje! Bil je prav poseben dan," je zapisal na družbenem omrežju Instagram, kjer je s sledilci delil fotografije, ki so nastale med rojstnodnevnim slavjem.

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Rafael Nadal, ki se lahko pohvali z bogato teniško kariero, je vpihnil 40. svečko na rojstnodnevni torti. Nekdanji teniški as. Oče dveh otrok je poseben dan preživel v družbi družine in prijateljev na domači Majorki, kasneje pa se je za številne rojstnodnevne želje, ki so romale z vseh strani, zahvalil na družbenem omrežju Instagram.

"Hvala vsem za rojstnodnevne želje! Bil je prav poseben dan, obkrožen z vso družino," je zapisal pod dve fotografiji in videoposnetek. Na fotografijah je poziral s svojima otrokoma, obdan s številnimi baloni in rojstnodnevno torto, ob njem je nasmejano pozirala tudi njegova boljša polovica Maria Francisca Perello.

Rafael Nadal 40 let rojstni dan tenis

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