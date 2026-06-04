Rafael Nadal z družino praznoval 40. rojstni dan

Rafael Nadal, ki se lahko pohvali z bogato teniško kariero, je vpihnil 40. svečko na rojstnodnevni torti. Nekdanji teniški as. Oče dveh otrok je poseben dan preživel v družbi družine in prijateljev na domači Majorki, kasneje pa se je za številne rojstnodnevne želje, ki so romale z vseh strani, zahvalil na družbenem omrežju Instagram.

"Hvala vsem za rojstnodnevne želje! Bil je prav poseben dan, obkrožen z vso družino," je zapisal pod dve fotografiji in videoposnetek. Na fotografijah je poziral s svojima otrokoma, obdan s številnimi baloni in rojstnodnevno torto, ob njem je nasmejano pozirala tudi njegova boljša polovica Maria Francisca Perello.