Ralf Schumacher s partnerjem živi v luksuzni vili v Saint-Tropezu

Ralf Schumacher je pred dvema mesecema z objavo na družbenem omrežju razkril, da je v zvezi z moškim, njegov novi življenjski partner pa je francoski poslovnež Etienne Bousquet-Cassagne . 49-letni nekdanji dirkač formule 1 od takrat večkrat objavlja fotografije s 15 let mlajšim fantom, s katerim živita v francoskem mestu Saint-Tropez, kjer imata luksuzno vilo z velikim dvoriščem in bazenom.

"Tako sem vesel, da si končno našel nekoga, ob katerem se lahko počutiš zelo udobno in zaščiteno, ne glede na to, ali je moški ali ženska. Oči, popolnoma te podpiram, želim ti vse najboljše in čestitam," je takrat očetovo objavo komentiral David.

Nad novico, da so nekdanjemu možu všeč tudi moški, pa je bila presenečena Cora, ki je javno izrazila obžalovanje, da ni bil Ralf bolj odprt in iskren do nje. Nedavno je razkrila, da se počuti izdano, saj ji je Schumacher zagotovil, da so govorice o njegovi istospolni usmerjenosti neresnične, in ji celo svetoval, naj poišče strokovno pomoč.