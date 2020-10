Rajka Dujmića končno pokopali: Bilo je kratko, dostojanstveno in žalostno

Skoraj tri mesece po smrti Rajka Dujmića so glasbenika končno položili k večnemu počitku, piše hrvaški Večernji. Med prisotnimi so bili njegova žena, ožja družina in prijatelj Neno Ninčević , sicer skladatelj, s katerim je pokojni veliko sodeloval.

Spomnimo: od glasbenika so se družina in prijatelji poslovili že 17. avgusta, a do konca oktobra je žara čakala na pokopališču, da bo pokojni Dujmić končno dobil svoj grob. 29. oktobra je njegova žena Snježana to končno tudi dočakala.

"Snežana nam je šele na dan pokopa povedala, da je pogreb. To si je želela narediti v najbolj ozkem krogu prijateljev in družine. Bilo je kratko, dostojanstveno in žalostno," je za omenjeni portal povedal Ninčević: "Lokacija je prekrasna. Hvala mestu Zagreb, hvala vsem, ki so pomagali okoli pokopa. Grob bo kmalu urejen in najverjetneje ga bo takrat veliko lažje najti kot zdaj. Čez kakšen mesec in pol pa bo tam tudi Rajkov doprsni kip."Rajka so namreč pokopali na pokopališču Mirogoj, ki velja za enega najlepših v Evropi.